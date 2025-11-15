Dpto. Uruguay. Solicitan colaboración para localización de un menor

Según un comunicado oficial enviado a Génesis24, se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de BENJAMÍN DANIEL RAMÍREZ VENTOS , de 16 años de edad, quien se habría ausentado de su hogar el día Miércoles 12 del corriente a las 21:00 hs.

El presente pedido guarda relación con Actuaciones iniciadas en el día de la fecha en sede de Comisaria Basavilbaso, donde su madre de 41 años de edad denunciara su ausencia y desconocimiento de su paradero.

Cabe señalar que al momento de ausentarse vestía pantalón deportivo color negro, un remera básica color negro, zapatillas color negra marca Jaguar, un campera tipo canguro color verde, un rosario plástico color blanco y un mochila color negra con detalles en amarillo

Como características físicas: mide 1,80 metros aproximadamente, es de complexión física delgada, tiene tez trigueña, ojos color café, cabellos color castaño, como seña particular tiene una cicatriz por quemadura en la nuca y parte alta de la espalda.

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos:

Jefatura Departamental Uruguay: 03442-425508 Comisaria Basavilbaso: 3442 647814 Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101” para su localización.

