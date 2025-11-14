Salud y gobiernos locales del departamento Uruguay coordinan acciones para mejorar la atención en la región

La actividad se desarrolló en el salón del Centro Integrador Comunitario de la comuna de Tala. Allí, además del presidente de la comuna anfitriona, Horacio Córdoba, asistieron los intendentes de Caseros, Oscar Rubén Francou; de Herrera, Carlos Bre; de Primero de Mayo; Silvia Bertolyotti; y los presidentes comunales de Rocamora, Rubén Bonin; de San Cipriano, Daniel Pinget; de Villa San Marcial, Gabriel Eihorst; y de Las Moscas, Julio Schimpf.

Durante la reunión, se abordaron temas como la necesidad de articular esfuerzos para optimizar la respuesta a las emergencias prehospitalarias en la región; situaciones emergentes, como la problemática de salud mental; y la posibilidad de incorporar determinados perfiles profesionales de acuerdo a la demanda de la región. Además, se entregaron las resoluciones de los convenios de fortalecimiento celebrados entre el Ministerio de Salud de la provincia y diferentes gobiernos locales (con la municipalidad de Herrera y las comunas de Rocamora y San Cipriano).

Allí el ministro Blanzaco, sostuvo: «Aprovechamos esta oportunidad para reunirnos y escuchar las necesidades de cada una de sus comunidades para analizar en qué podemos llegar a acuerdos y ayudarnos entre todos. Hay muchas localidades que están cerca y tienen necesidades comunes o muy similares, así que es importante trabajar juntos para optimizar los recursos».

Por su parte, el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, indicó: «Es esencial la articulación con los gobiernos locales para fortalecer todas nuestras políticas públicas provinciales y distribuir de manera equitativa los recursos con los cuales cuenta el Estado. Justamente, son los intendentes quienes mejor conocen las urgencias y prioridades de sus comunidades».

Además, el presidente de la comuna de Tala, Horacio Córdoba, manifestó: «Para nosotros es un placer y un honor recibir al ministro de Salud, a las demás autoridades que hoy nos acompañan y a todos los colegas presidentes comunales e intendentes presentes en este encuentro, que esperemos que dé sus frutos». Y añadió: «El objetivo era charlar sobre las distintas cuestiones que nos competen a todos y ver de acá en adelante qué tipos cooperación y acciones llevar adelante para brindar una atención adecuada y eficiente».

Del encuentro también participaron el diputado provincial Silvio Gallay; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; los directores generales de Hospitales y del Primer Nivel de Atención, Mauro González y Gladys Arosio, respectivamente; y el director de Emergencias Sanitarias, José Cáceres.