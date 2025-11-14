Concepción del Uruguay: Bicicleta denunciada como robada fue recuperada

Según se confirmó a Génesis24, una persona que reconoció su bicicleta, robada hace meses, dio aviso al Comando Radioeléctrico, lo que permitió el rápido recupero del rodado que estaba en poder de un menor de edad.

El hecho se registró anoche, cuando la policía fue comisionada a la zona de Dra. Ratto y Defensa Sur. En el lugar, se entrevistaron con el damnificado, un joven de 21 años, quien había denunciado el robo de su bicicleta el pasado 14 de agosto de 2025.

Tras el aviso, los efectivos realizaron una recorrida en el Barrio 30 Viviendas y lograron divisar la bicicleta, una MERIDA modelo BIG NINE 40 (color celeste), que estaba siendo conducida por un menor de 13 años.

La Fiscalía Auxiliar en turno dispuso que se corroboraran los datos de la bicicleta, los cuales coincidieron exactamente con los denunciados por el damnificado.

Inmediatamente, se procedió al secuestro del rodado. Luego de finalizar las tareas de rigor, la bicicleta será devuelta a su legítimo propietario, quien logró recuperarla gracias a su reconocimiento y a la rápida intervención policial.

