Llega a Caseros una Masterclass de Carnaval

Candela Gómez presentará su proyecto «Danza en Movimiento» en nuestra localidad. La pasista de la Comparsa «Papelitos» de Gualeguaychú estará brindando una masterclass de Carnaval el próximo sábado 29 de noviembre, de 9 a 12 horas en el Centro Cultural Margartia Thea.

El evento es libre y gratuito destinado a todo público. Durante el encuentro se desarrollarán charlas sobre la danza y sus técnicas fundamentales como giros, posturas, presencia escénica y expresión corporal.

Además de generar un acercamiento a la experiencia y el aprendizaje de diversas disciplinas dancísticas incluyendo samba y otros estilos.

Comparte esto: Twitter

Facebook

