Caseros: El Museo de la Estación se prepara para vivir «La noche de los Museos Entrerrianos»

Este viernes 14 de noviembre desde las 20:00 hs. y hasta la medianoche en el Museo de la Estación Caseros se vivirá una nueva edición de la “Noche de los Museos Entrerrianos”, una propuesta que une arte, creatividad y encuentro.

En esta ocasión se presentará la Muestra de Fotografía y Arte Francés titulada “Convergencias: entre relieves y píxeles”, con obras de Facundo Dropci y Rocío Fleitas.

Además, durante la velada se podrá apreciar en vivo el proceso de armado de un cuadro en 3D, a cargo de la profesora y los alumnos del Taller Municipal de Arte Francés.

Se invita a toda la comunidad a vivir una noche donde inspirarse, compartir y disfrutar del arte local.

La actividad es de entrada libre y gratuita.

