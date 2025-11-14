Caseros: Vencimiento de los impuestos automotor y embarcaciones 2025

En la Caja del Entre Ríos Servicios se encuentran al cobro los siguientes impuestos:

– 5° Anticipo del Impuesto Automotor 2025.

– 3° Anticipo y/o Pago Anual del Impuesto a las Embarcaciones 2025.

Dichos impuestos tienen fecha de vencimiento los días 17 y 18 de noviembre de 2025.

Para poder cancelar los mismos se solicita a los contribuyentes asistir con la boleta anterior, ya que ATER ha dejado de imprimir y distribuir las boletas en formato papel.

Los días y horarios de atención de Entre Ríos Servicios son de lunes a viernes de 7:30 a 12:00 horas.

Comparte esto: Twitter

Facebook

