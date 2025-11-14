La licenciada Brenda Ávalos asumió la dirección del Centro de Salud de Caseros

Con la presencia del Secretario de Salud, Daniel Valentinuz, de la Directora General de Centros de Atención Primaria, Gladys Arosio, y del Presidente Municipal, Oscar Francou, asumió la Dirección del Centro de Atención Primaria de Salud de Caseros la Lic. Brenda Ávalos.

“Por Resolución Nº4995 del Ministerio de Salud de la Provincia ponemos en función a la Lic. Ávalos en la Dirección de este Centro de Salud. Te deseamos buena gestión, contás con el apoyo de la Dirección de Primer Nivel, de la Secretaría de Salud y del Municipio local porque hay acciones que se tienen que hacer en conjunto, porque todo tiene que llegar para la gente”, expresó Gladys Arosio.

En relación a este cambio en la dirección del CAPS, Arosio señaló: “lo importante es que se pueda dar continuidad a lo que se ha hecho bien porque las instituciones quedan y las personas estamos de paso, y entender que la población siempre se va a seguir refiriendo a la misma institución. La institución es eso, es lo que va a quedar para y con la comunidad”.

Acciones para mejorar la atención sanitaria en la región

En su recorrida por el departamento Uruguay, el Ministro de Salud, Daniel Blanzaco, demás autoridades de la cartera sanitaria de la provincia y el Diputado Provincial, Silvio Gallay, mantuvieron una reunión con intendentes y presidentes comunales, y allí estuvo presente el Intendente de Caseros, Oscar Francou.

El objetivo del encuentro fue establecer una agenda de trabajo con los gobiernos locales para optimizar las prestaciones sanitarias en las diferentes localidades. Por tal motivo, se abordaron temas como la necesidad de articular esfuerzos para optimizar la respuesta a las emergencias prehospitalarias en la región; situaciones emergentes, como la problemática de salud mental; y la posibilidad de incorporar determinados perfiles profesionales de acuerdo a la demanda de la región.

La actividad se desarrolló en el salón del Centro Integrador Comunitario de la comuna de Tala, donde además del presidente de la comuna anfitriona, Horacio Córdoba, asistieron los intendentes de Herrera, Carlos Bre; de Primero de Mayo; Silvia Bertolyotti; y los presidentes comunales de Rocamora, Rubén Bonin; de San Cipriano, Daniel Pinget; de Villa San Marcial, Gabriel Eihorst; y de Las Moscas, Julio Schimpf.

