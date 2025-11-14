Reiniciarán las obras en 72 casas inconclusas en Colón

Junto al intendente de Colón, José Luis Walser, el mandatario observó las viviendas que se terminarán de ejecutar en el marco del programa Ahora Tu Hogar, destinado a gobiernos locales y entidades intermedias para la construcción de soluciones habitacionales.

En la ocasión, Frigerio señaló que la obra se reiniciará en las próximas semanas, mediante un crédito de más de 2.500 millones de pesos otorgado por el gobierno provincial a través del IAPV, lo que permitirá «concluirla junto con el municipio, que aportará, entre otras cosas, la calle y otras obras de infraestructura».

El mandatario destacó la importancia del proyecto y señaló que esperan que «de acá a 15 meses esto se transforma realmente en un barrio donde 72 familias puedan disfrutar de la vivienda propia».

El gobernador hizo notar que hay un déficit habitacional en la Argentina que «sin crédito hipotecario no se puede resolver. Por eso nosotros estamos apostando a que se consolide la estabilidad macroeconómica del país, para que eso redunde finalmente en la posibilidad de que baje el riesgo país, que la Argentina vuelva a los mercados de crédito y que de esa manera bajen las tasas de interés y mejore la oferta crediticia. Es la única forma que se ha comprobado en el mundo que se puede resolver el problema del acceso a la vivienda».

En ese sentido, consideró que «lo que hacemos desde el Estado son paliativos. Necesitamos miles y miles de viviendas todos los años; y eso se puede dar solamente a través de la recuperación del crédito y apostamos a eso, no sólo para la vivienda sino también para el sector productivo».

Por su parte, el intendente Walser detalló cómo se distribuirán las viviendas: «Hay 12 casas que van a ser destinadas al origen inicial de este grupo habitacional, que son personas que están en el sector de inundación, en un lugar que no es adecuado, por lo cual se van a destruir sus viviendas para que no haya nuevas instalaciones ahí. Y el otro grupo, de 60 viviendas, vamos a hacer un registro especial y se van a sortear con todos aquellos que cumplan las condiciones». Subrayó que, por primera vez en la historia de Colón, estas viviendas se venderán para garantizar un acceso justo y equilibrado a quienes se esfuerzan.

Respecto a esto último, Frigerio valoró la iniciativa y agregó que es necesario terminar con los privilegios políticos: «Yo celebro la decisión del intendente, la acompaño; tenemos que dejar atrás en la historia de nuestra provincia y de la Argentina en general, esta idea de que si conoces a un dirigente político, a un funcionario, si sos pariente de un político, tenes más posibilidad de tener una vivienda propia que un ciudadano que no tiene esas supuestas ventajas. Hay que terminar con eso y a las viviendas hay que comprarlas. Lo que puede hacer el Estado es facilitar el acceso a ellas».

Con este financiamiento, el Gobierno de Entre Ríos aseguró la continuidad de una obra prioritaria para numerosas familias de Colón, reafirmando su compromiso con el acceso a la vivienda y el acompañamiento a los gobiernos locales.