Colón: Durante la audiencia de imputación se escapó por una ventana. Fue detenido a unas cuadras del juzgado

El hecho ocurrió este jueves cuando personal policial trasladó a un detenido hasta la Unidad Fiscal para participar en una audiencia de imputación.

Todo se desarrollaba con normalidad y bajo las medidas de seguridad previstas, según informaron desde jefatura departamental.

Sin embargo, durante la audiencia —y debido a que, por disposición fiscal, el detenido debía permanecer sin presencia policial en el interior— el individuo aprovechó un descuido de los efectivos e intentó darse a la fuga, saliendo por una ventana.

Al advertir la situación, los policías organizaron un rápido operativo de búsqueda por la zona, gracias al cual lograron localizar al sujeto en inmediaciones de Bolívar y Lavalle, donde fue reducido sin mayores incidentes.

Una vez asegurado nuevamente, fue puesto otra vez bajo custodia y se procedió a su traslado.

El Entre Ríos