La Justicia Federal cerró una radio entrerriana que interfería con el aeropuerto de Ezeiza

En un operativo ordenado por el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la doctora Analía Ramponi, se desarticuló una emisora de radio ilegal que operaba desde una vivienda particular ubicada en inmediaciones de calle Diamante al 2000.

La medida contó con la intervención de la Secretaría Penal ad hoc, a cargo de Iñaki Bosch, y fue ejecutada por personal del Escuadrón IV “Concordia” de Gendarmería Nacional Argentina.

Denuncia de ENACOM

La investigación se inició tras una denuncia presentada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que había detectado interferencias en comunicaciones aéreas vinculadas al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza), provocadas por la señal clandestina. Técnicos del organismo participaron del allanamiento y confirmaron que la emisora funcionaba en abierta violación a la normativa vigente, generando un riesgo operativo de relevancia.

Desde el ENACOM recordaron que la emisora ya había sido declarada ilegal y que su responsable había sido intimado a cesar las transmisiones, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N.º 26.522. Pese a las advertencias, la señal continuó emitiéndose, lo que derivó en la intervención judicial.

El procedimiento

Durante el procedimiento, se secuestraron equipos de transmisión, antenas y distintos elementos utilizados para el funcionamiento de la radio clandestina. Las actuaciones continúan en trámite para determinar las responsabilidades administrativas y judiciales correspondientes.

