Concepción del Uruguay: Falleció Silvio Zocchi Collazo Vda. de Irigoy “Margarita” (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el día 12 noviembre de 2025.- Sus hijos: MARIO, JOSE Y CLAUDIA, MARIA ELENA Y MIGUEL, CELICA Y SILVIA. Sus nietos: EMILCE, FLORENCIA, MARIANELA, MARIA DE LOS ANGELES, SOLEDAD, ADRIAN, JESICA, JULIANA, LEANDRO, BRENDA, SOFIA, MORENA Y SOFIA. – Sus hermanos, sobrinos, bisnietos y demás familiares participan de su fallecimiento y sus restos fueron cremados ayer jueves a las 15,00 horas. “SE AGRADECE UNA ORACION POR SU ETERNO DESCANSO”
Casa de duelo: SUIPACHA 2235.-Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 14 de noviembre de 2025.-ATENCION: PREVISION CASA CEVEY S.R.L
