Concepción el Uruguay: Recuperan bicicleta denunciada como robada

Según se confirmó a Génesis24, una patrulla del Comando Radioeléctrico logró recuperar esta mañana una bicicleta que había sido denunciada como sustraída hace varios meses.

El hecho ocurrió cerca de las 08:30 horas, cuando una dotación policial divisó una bicicleta en el exterior de una obra en construcción, en calle Artigas. Las características del rodado eran similares a las de una bicicleta denunciada el pasado mes de junio por una mujer de 52 años.

Al consultar a la persona que tenía la bicicleta en su poder, un hombre de 31 años, este manifestó que el rodado se lo había prestado un conocido. Al comunicarse telefónicamente con esa persona, esta no pudo acreditar la legítima procedencia del bien.

Ante la situación, el hombre de 31 años procedió a la entrega voluntaria de la bicicleta.

La Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Denise Caraballo, dispuso el secuestro del rodado. Una vez que la damnificada logre reconocer y acreditar la propiedad del bien ante la Comisaría Segunda (donde se radicó la denuncia original), se procederá a la devolución del mismo.

