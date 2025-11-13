Fructífera Asamblea de Trabajadores de la empresa SUPERPORCO tras incumpliendo en pago de haberes

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), a través de su Seccional 415, informa que en el día de la fecha se llevó a cabo una Asamblea de Trabajadores de la empresa SUPERPORCO, con la participación de la Comisión Directiva de la Seccional y personal del área de Recursos Humanos de la firma.

La medida fue convocada por la conducción gremial ante la grave situación generada por el incumplimiento en el pago de los haberes correspondientes al mes anterior, donde al día de la asamblea solo se había abonado el 60% del salario a los trabajadores.

La asamblea contó con la presencia del Secretario General de la Seccional 415, Mario López, y el Secretario Adjunto, Eric Sanguinetti, quienes actuaron en estricto alineamiento con el criterio sostenido por el Secretario General a nivel nacional de UATRE, José Voytenco: privilegiar el diálogo y así priorizar la búsqueda de una pronta solución ante la falta de pago en término y las serias consecuencias que esto genera para las familias trabajadoras.

Tras un fructífero proceso de diálogo entre las partes, la empresa SUPERPORCO se comprometió formalmente a regularizar el total de los pagos adeudados en el transcurso de la semana próxima. Además, la firma se comprometió a que, a partir del mes de diciembre, la liquidación y el pago de salarios se realizará totalmente en tiempo y forma.

Desde la UATRE Seccional 415 destacamos la importancia de la unidad y la participación de los trabajadores para defender sus derechos, y valoramos la voluntad de diálogo de la empresa que permitió alcanzar una solución satisfactoria y evitar la profundización del conflicto.

