Ruta 39: Conductor debió ser rescatado tras impactante vuelco

Este jueves, poco antes de las 11, un violento siniestro vial se registró sobre la Ruta 39, en la zona de Rocamora, donde la traza presenta una curva pronunciada.

Un vehículo perdió el control, salió de la calzada y avanzó casi 200 metros por la banquina hasta volcar, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba, a escasa distancia de las vías del ferrocarril.

Un trabajador de ENERSA, Sergio Bach, que pasaba por el lugar, fue el primero en asistir al único ocupante del rodado.

El hombre no podía salir por sus propios medios, ya que una de sus extremidades había quedado atrapada entre los hierros retorcidos del auto.

Tras el aviso a los servicios de emergencia, una dotación de Bomberos Voluntarios de Basavilbaso arribó rápidamente, se sumaron otras dos, una del Cuartel central y otra del Destacamento Rocamora. En pocos minutos los Bomberos lograron liberar al conductor, quien fue trasladado de inmediato al hospital “Sagrado Corazón de Jesús” para su atención.

De acuerdo al relato del automovilista, que se identificó como Ariel Velézquez (hijo del músico entrerriano Víctor Velazquez) viajaba, en un Renault Megane, desde Rosario del Tala hacia Basavilbaso cuando —sin poder precisar qué— algo se cruzó en su trayectoria, lo que lo llevó a realizar un brusco volantazo, perder totalmente el control y volcar debido a las irregularidades del terreno.

Funcionarios de la delegación Rocamora de la Policía de Entre Ríos realizan tareas para tratar de establecer las formas y circunstancias en que se produjo el siniestro.

Crédito: FM Riel