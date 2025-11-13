Hein: «La Policía debe ser el refugio del ciudadano»

La Policía de Entre Ríos llevó a cabo la ceremonia de finalización del Ciclo Lectivo 2025 de la División Escuela Superior de Oficiales ‘Dr. Salvador Maciá’, dependiente de la Dirección General de Institutos Policiales. El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, acompañó el acto, en el que más de 400 oficiales y agentes terminaron su formación para incorporarse al servicio de la seguridad pública entrerriana.

El acto de finalización del Ciclo Lectivo 2025 de la División Escuela Superior de Oficiales ‘Dr. Salvador Maciá’, en el que más de 400 agentes terminaron su formación, estuvo encabezado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, el jefe de Policía de la Provincia, Comisario General Claudio González y el sub jefe de la Policía, Comisario General, Marcelo Clausich.

Al termino del acto, que contó con el acompañamiento de autoridades provinciales, legisladores, representantes del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, docentes y familiares, el presidente de la Cámara destacó la voluntad política de transformar el servicio de seguridad pública con eje en las personas. En ese sentido, bregó porque “la policía sea refugio del ciudadano. Estamos dando una pelea para que la Policía vuelva a ser el refugio, ‘el que me cuida’. Detrás de cada uno de quienes se forman hay historias fuertes, la política tiene que acompañar. No sólo desde lo discursivo, sino desde lo gestual. Queremos una Policía que funcione; allí es donde tienen que estar los recursos del Estado. Creo que esa es la lucha que estamos dando”, remarcó.

Durante la ceremonia, se desarrollaron los tradicionales actos de relevo de abanderados, escoltas y portaestandarte, así como la entrega de despachos, certificados y distinciones a los oficiales y suboficiales que culminaron satisfactoriamente sus diplomaturas, programas de capacitación y cursos de perfeccionamiento durante el presente año. En el marco del acto, se reconoció también a los cadetes integrantes del Cuadro de Honor, en mérito a su dedicación, esfuerzo y destacada trayectoria académica.

Por su parte, el ministro Roncaglia, el jefe de Policía y el presidente de la Cámara hicieron entrega de los certificados a los primeros promedios de las Diplomaturas en Gestión de la Seguridad Pública y Ciudadana, Coordinación e Intervención en la Seguridad Pública y Ciudadana, y Estado y Ciudadanía como Pilares de la Seguridad Pública y Ciudadana, entre ellos la comisario principal Silvana Véliz, el oficial principal Fabián Oggier y el oficial subinspector Alfredo Pintos.

El ministro de Seguridad expresó la satisfacción de participar en estos actos formales: “Presenciar el traspaso de la bandera, ver a los aspirantes a agentes emociona pues sabemos que dentro de poco van a salir a cuidar a todos los entrerrianos”, dijo y remarcó “la importancia de acompañar la alegría de cada uno de ellos, luego de tres años en la academia. Queremos un policía humano, solidario, empático, cerca de la sociedad, proactivo, no que sea un espectador de lo que pasa, sino un protagonista de la seguridad pública”.

Por su parte, el comisario general Claudio González resaltó la importancia de las instancias de formación de los futuros agentes públicos. “Son 400 egresados que van a reforzar la seguridad de los entrerrianos. Las distintas carreras son un desafío de 3 años de preparación. Además, es la primera vez que los cursos para ascender al grado de inmediato superior pasan a ser diplomaturas. Hay gente de otras provincias, de otras fuerzas que vienen a compartir conocimientos. Creo que eso nos fortalece, nos permite crecer en este desafío de brindar un mejor servicio y una mayor seguridad para el pueblo entrerriano”, destacó.

Uno de los momentos más emotivos fue el relevo de los abanderados y escoltas, símbolo del compromiso, la disciplina y el amor a la Patria que caracteriza la formación policial. Los nuevos portadores de la Bandera Nacional, Bandera de Entre Ríos y el Estandarte Institucional asumieron el honor de representar los valores de la Institución.

Durante la ceremonia también se rindió homenaje a los seis mejores promedios del ciclo lectivo, cuyos retratos fueron incorporados al Cuadro de Honor de la Escuela de Oficiales, en reconocimiento a su excelencia académica y compromiso con la vocación policial. El acto concluyó con el tradicional desfile de las formaciones y el saludo final de las autoridades, en un clima de orgullo institucional y profundo sentido de pertenencia.