Ultiman detalles para la sesión especial que se realizará en el Colegio Superior del Uruguay

La Cámara de Diputados sesionará en el Colegio Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza” el próximo 26 de noviembre. Para avanzar en detalles organizativos el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, recibió al decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, Juan Pablo Filipuzzi y el diputado Silvio Gallay.

El Colegio Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza”, fundado el 28 de julio de 1849 en Concepción del Uruguay por el General Justo José de Urquiza, será escenario de una sesión especial de la Cámara baja. “Es un hecho histórico, 165 años después volvemos a Concepción del Uruguay, el lugar donde se realizó la primera sesión de la Legislatura entrerriana”, expresó Hein.

En relación a la decisión de sesionar fuera del recinto habitual de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara expresó: “En ese camino de abrir la Cámara, de transmitir lo que hacemos a los entrerrianos, decidimos llevar el trabajo legislativo, a través del desarrollo de comisiones y de una sesión, al ámbito del Colegio Superior, un lugar de mucha referencia histórica y tan caro a los sentimientos de los entrerrianos y su identidad”, acotó. “Es una tarea que demanda mucho trabajo de parte de las diferentes áreas de la Cámara, por lo que es preciso agradecer todo ese esfuerzo y compromiso que se está desarrollando para que esta sesión especial sea posible”, remarcó.

Al respecto, el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Juan Pablo Filipuzzi, valoró la iniciativa. “Esta actividad, que impulsamos desde la Facultad de Ciencia y Tecnología, busca poner en valor la historia del Colegio del Uruguay y de la ciudad de Concepción del Uruguay, donde durante tantos años funcionó la Legislatura Provincial. Nos parece fundamental reivindicar los lugares que formaron parte de nuestra historia democrática y, al mismo tiempo, difundir ese legado, porque muchas veces pasan los años y estos hechos quedan en el olvido”, reflexionó.

Sobre la jornada prevista para el próximo 26 de noviembre, el decano expresó: “Representa una oportunidad para volver a las raíces, a los espacios donde se gestaron los primeros pasos de la vida legislativa entrerriana, y también para fortalecer el vínculo entre las instituciones y la comunidad. Es un verdadero orgullo y privilegio recibir la Cámara en esta ocasión”, resaltó.

A su turno el diputado Gallay se refirió a las características de la sesión especial. “Es un hecho sin precedentes donde uno de los poderes del estado provincial, como es la Cámara de Diputados, se trasladará fuera de Paraná para homenajear al Colegio Superior del Uruguay, al conmemorarse el 165° aniversario de la primera sesión de la Legislatura Entrerriana“, detalló Gallay.

Finalmente el diputado destacó la predisposición de todas las partes para la concreción de esta sesión especial. “Quiero agradecer especialmente al presidente de la Cámara, sin cuya apertura y apoyo no sería posible, también al decano Juan Pablo Filipuzzi , de quien depende el Colegio y uno de los promotores de la actividad, así como también al rector del Colegio Superior, Alberto Lescano con quien pudimos articular cada detalle de este evento que estoy convencido será histórico para los vecinos de Concepción y el departamento Uruguay”, concluyó.