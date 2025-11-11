Violencia de Género: Mujer decidió no denunciar a su pareja que le arrojó agua caliente

Violencia de género en Chajarí. Según se pudo conocerse, una mujer de 53 años solicitó la presencia policial tras haber sido agredida por su pareja, un hombre de 65 años, quien le arrojó agua caliente durante una discusión.
En ese marco, cuando el móvil policial llegó al domicilio, la víctima relató lo sucedido y fue trasladada al hospital Santa Rosa, donde fue asistida por personal médico. El informe indicó que la mujer sufrió lesiones leves producto del ataque.
Fiscalía y seguimiento
De inmediato, la situación fue comunicada a la Fiscalía en turno, que dispuso una guardia policial fija en el hospital mientras la mujer recibía atención y se evaluaba su estado.
Sin embargo, trascendió que horas más tarde la víctima decidió no radicar la denuncia formal contra su agresor. Por su parte, el hombre se retiró del lugar tras el hecho y no regresó al domicilio, por lo que la policía realizó las diligencias correspondientes y continúa con el seguimiento del caso.
