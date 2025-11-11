La Policía explicó cómo se descubrió la muerte de un detenido en la Alcaidía de Concordia

El comisario José María Rosatelli declaró al respecto y detalló cómo se dio a conocer el hecho. Además, explicó las posibles causas de la muerte y confirmó que el joven contaba con un diagnóstico de abstinencia. El titular de la Jefatura Departamental de Policía Concordia, explicó que “cerca de las 9 de la mañana de este sábado, personal de la Alcaidía que tiene la función de cuidar a los detenidos llamó al 107” a raíz de una emergencia. De acuerdo con sus palabras, uno de los detenidos en “la celda número 2 dio aviso al celador que no se despertaba su compañero de celda, de apellido Barreto. A raíz de esto, inmediatamente se hizo presente personal del Servicio de Emergencias y se constató que esta persona estaba fallecida”. Tras conocer el hecho, se le dio “aviso al fiscal José Arias y al médico de policía”. Además, en el lugar se hizo presente personal de la Policía Científica.

La Alcaidía Sobre el edificio, el comisario detalló que “estructuralmente tiene pasillos y diferentes celdas en donde se alojan dos o tres personas, por la cantidad de camas que hay. En horas de la noche, después de la cena, los detenidos son introducidos dentro de cada una de esas celdas. Se hace el recuento y son cerradas con llave por medida de seguridad”. A primera hora de la mañana, continuó, “las celdas son abiertas y ahí el compañero -del joven fallecido- al ver que no se despertaba, va a querer levantarlo y se da cuenta de que no reaccionaba”. El lugar “cuenta con un sistema de cámaras y, tras revisarlo, se pudo constatar que en horas de la madrugada, el joven hizo un movimiento como que se cayó de la cama, que son bajas, su compañero lo levanta, lo vuelve a acostar” y no se logró observar nada más fuera de lo normal.