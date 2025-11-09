Mejora el tiempo y vuelve el calor: para cuándo pronostican más de 30° en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- prevé buenas condiciones del tiempo para este domingo, sin inestabilidad ni lluvias. Asimismo, se espera que las temperaturas comiencen a subir durante la semana, hasta llegar a los 30°.

De acuerdo al pronóstico, los días más calurosos serán el martes y el viernes. El resto de los días se ubicará apenas por debajo, entre 27° y 29° de máxima, mientras que las mínimas estarán en el orden de lo 15°.

Tiempo: cómo estará este domingo en Entre Ríos

En Paraná la mínima será de 15 grados y la máxima de 26 grados. En la capital y alrededores el cielo estará parcialmente nublado y solo se registrarán algunas neblinas a primera hora del día.

En Concordia, por su lado, el termómetro oscilará entre los 13 grados y los 26 grados. No habrá inestabilidades y el cielo se mantendrá algo nublado.

En Gualeguaychú, por último, se esperan condiciones similares. No lloverá y la máxima alcanzará los 26 grados.

Pronóstico zona dpto. Uruguay

