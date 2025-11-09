Incautaron $1,2 millón y secuestraron drogas tras operativo por narcomenudeo en Concordia

Tres allanamientos simultáneos en distintos barrios de Concordia dejaron como saldo cuatro personas detenidas y el secuestro de más de $1.250.000, cocaína, marihuana y elementos de fraccionamiento.
Incautaron más de 50 gramos de clorhidrato de cocaína, 350 gramos de marihuana, una suma superior a $1.250.000 en efectivo, balanzas digitales, teléfonos celulares y elementos de fraccionamiento luego de tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Concordia, en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial N° 10.566 (Narcomenudeo).
El procedimiento, desarrollado en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial N° 10.566 (Narcomenudeo), fue autorizado por el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia, a cargo del Dr. Bastián Edwin Ives, y contó con la intervención de la Fiscalía del Dr. Fabio A. Zabaleta.
Como resultado de las diligencias fueron aprehendidos cuatro individuos (tres hombres y una mujer), además de la identificación de otras 12 personas que se encontraban en los lugares allanados.
“Este operativo representa otro golpe certero contra el narcomenudeo en la ciudad de Concordia, en el marco del firme compromiso de la Policía de Entre Ríos por erradicar el tráfico de drogas en los barrios y fortalecer la seguridad”, indicaron fuentes policiales.
El procedimiento de este sábado estuvo a cargo del personal policial de Drogas Peligrosas Concordia, en conjunto con las Divisiones de Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales de Federación y San Salvador. Elonce