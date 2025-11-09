Concepción del Uruguay: Treinta vehículos retenidos y actas por alcoholemias positivas tras operativo de control

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de la estrategia de refuerzo de los operativos de control de tránsito y en respuesta a la preocupación vecinal, la policía local desplegó un amplio operativo preventivo durante la madrugada de hoy.

Atento a directivas de la Superioridad, personal de las Divisiones que componen la Jefatura Departamental Uruguay, con la colaboración con Tránsito Municipal, llevó a cabo múltiples controles vehiculares. Estos se concentraron en el microcentro y en las adyacencias de los principales lugares de esparcimiento de la ciudad, extendiéndose hasta las 04:00 horas.

RESULTADOS DE LA TAREA DE PREVENCIÓN

Los operativos, enfocados especialmente en el control de motovehículos, arrojaron los siguientes resultados:

30 Vehículos Retenidos: Se incautaron 28 motocicletas y 2 automóviles que presentaban diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

2 Alcoholemias Positivas: Se detectaron dos conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol, lo que representa un riesgo directo para la seguridad vial de la comunidad.

Estos controles tienen por objetivo desalentar las conductas imprudentes, combatir la circulación de vehículos sin documentación y reducir los siniestros viales en horarios nocturnos.

La policía ratifica que esta clase de operativos de prevención del delito y ordenamiento vehicular se mantendrán de forma sostenida en la jurisdicción.

