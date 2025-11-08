Dpto. Colón: Joven motociclista sufrió lesiones graves tras una caída al intentar realizar un sobrepaso

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, personal Policial de Comisaría San José, dependiente de Jefatura Departamental Colón, tomó intervención tras un accidente de tránsito en inmediaciones de Calle Artigas de San José y Ruta 130.

Allí, por causas que se tratan de establecer, un joven de 19 años que circulaba a bordo de una Motocicleta marca Honda Twister 150 cc., al intentar realizar el adelantamiento de un colectivo que transitaba en igual sentido de circulación, habría perdido el control del rodado dirigiéndose hacia la banquina, provocando su caída.

Como consecuencia del siniestro, el conductor fue trasladado al nosocomio local, donde se determinó que presentaba Lesiones de carácter Graves (escoriaciones varias y fractura expuesta en muñeca Izquierda).

Comparte esto: Twitter

Facebook

