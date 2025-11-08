Muerte de Jeremías en Concepción del Uruguay: Familiares del pequeño se manifestaron para pedir justicia

Este sábado por la mañana, familiares y allegados de Jeremías, el niño de 3 años que perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil, realizaron una manifestación para exigir justicia y expresar su preocupación ante la posible liberación del imputado.

El reclamo estuvo dirigido contra la eventual decisión de trasladar a Diego Antonio Luna, acusado por homicidio culposo y lesiones leves, quien cumple prisión preventiva que ya se acerca al plazo de 45 días establecido oportunamente por la Justicia.

Con pancartas y haciendo sonar bocinas, los manifestantes se concentraron frente a la Comisaría Primera —donde el imputado permanece alojado— y luego continuaron su protesta frente a la vivienda de los padres de Luna, ubicada sobre bulevar Yrigoyen, entre Supremo Entrerriano y Eva Perón.

Cabe destacar que Luna fue beneficiado oiportunamente con la prisión preventiva domiciliaria, pero una serie de incidentes habrían obligado nuevamente su traslado a la Comisaría Primera.

Según señalaron los familiares de Jeremías, ante la finalizaciómn del plazo impuesto oportunamente de 45 días de PP, temen que se le conceda la libertad, por lo que se manifestaron este sábado, y ya tienen programado hacer lo propio el póximo martes a las 11 horas, frente al edificiode Tribunales.

Como se recordará el trágico siniestro ocurrió el viernes 26 de septiembre en la calle Erausquin, entre Pablo Lorentz y Lorenzo Sartorio, del Barrio Cantera 25, cuando Luna al mando de un automóvil atropelló a Jeremías y a la abuela de este de 52 años.

La mujer sufrió varias heridas leves, pero el niño padeció un fuerte golpe en la cabeza que requirió su internación en el Hospital Urquiza con pronóstico reservado y posterior traslado a Paraná, falleciendo en el trayecto. (03442)