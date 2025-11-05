Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Con los días húmedos y de altas temperaturas, propias de la temporada de primavera, se evidencia mayormente la presencia de insectos y de manera aparejada resurge la preocupación por parte de la población en torno al dengue.

En este marco, es importante señalar que la cartera sanitaria entrerriana efectuó el relanzamiento de la campaña Misión Dengue y comenzaron las capacitaciones destinadas a municipios para trabajar de manera intersectorial. Al unísono, siempre se insta a la población a sostener medidas de cuidado vinculadas a la descacharrización y la limpieza.

No obstante, ante la posibilidad de que oportunistas utilicen la excusa de la vacuna contra el dengue, se enfatiza en que no hay ninguna campaña oficial de vacunación contra esta patología.

Por consultas o dudas, los entrerrianos deben acercarse al centro de salud u hospital más cercano, o bien, comunicarse a través de las vías oficiales de los establecimientos sanitarios o del Ministerio de Salud.