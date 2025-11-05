IAPSER celebró la apertura de su Centro Integral de Atención Médica en Concordia

En un acto que contó con la presencia del intendente de Concordia, Francisco Azcué, IAPSER Seguros celebró este martes la apertura de su segundo Centro Integral de Atención Médica (CIAM). Este nuevo espacio representa una mejora significativa en la atención de asegurados y está diseñado especialmente para brindar servicios de rehabilitación a trabajadores y deportistas, reduciendo notablemente los tiempos de recuperación.

La presidenta de IAPSER, Myriam Clerici, expresó su satisfacción por la apertura, destacando el impacto social que tiene este hito: “Me llena de orgullo ver que Concordia nos abre los brazos para poder darle al ciudadano, al trabajador esta posibilidad de estar realmente donde tenemos que estar,” afirmó. Además, subrayó el valor estratégico de este nuevo complejo, que se suma a CIAM Paraná: “El trabajador que necesite de nuestros servicios no tiene que perder un día de su rehabilitación, porque eso es fundamental para su regreso.”

Por su parte, el intendente de Concordia, Francisco Azcué destacó la relevancia de este tipo de inversiones para el desarrollo local. “Es importante que las instituciones prestadoras de servicios se vayan fortaleciendo y ofreciendo más y mejores coberturas, además de generar fuentes de empleo cuando se realizan inversiones de estas características,” señaló. Asimismo, remarcó el orgullo de que “Concordia sea la segunda ciudad de la provincia en contar con un Centro Integral de Atención Médica,” y agradeció “como concordiense y como intendente” la apertura de este CIAM.

También participaron de la ceremonia inaugural la viceintendenta de Concordia, Magdalena Reta de Urquiza; el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Luciano Dell´Olio; además de autoridades y personal de IAPSER, junto a los profesionales que se desempeñarán en el CIAM.

Sobre CIAM y su impacto

Ayelén Zuqui, responsable de ambos centros, detalló: “Estamos atendiendo un total de 230 personas por día, de las cuales 60 corresponden al CIAM Concordia, que funciona desde hace tan solo 4 meses. Lo más importante es que la inasistencia al proceso de recuperación en Paraná y en Concordia es de solo el 5 %, lo que reduce considerablemente el índice de incapacidad laboral temporaria (ILT), período durante el cual el trabajador no puede desempeñar su labor.”

El CIAM Concordia está ubicado sobre Urdinarrain 67, en un edificio completamente reestructurado que actualmente cuenta con tres profesionales especializados en kinesiología. En su mayoría, los pacientes provienen de la rama ART, pero se pretende que a la brevedad, más deportistas puedan beneficiarse. También está previsto que próximamente haya atención de terapistas ocupacionales.

