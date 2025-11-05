Invitan a la Expo Pymes Tala y a la celebración del 226° aniversario de la ciudad

El acto se realizó este martes con la presencia del secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, junto al presidente Municipal de Rosario del Tala, Juan Ramón Medina. También asistieron Gonzalo Núñez (Comisión Organizadora), Patricia Olivera (Directora de Producción e Industria) y Germán Gatti (Director de Comunicación Institucional).

Stoppello señaló que la Expo Pymes Tala «tiene que ver con poner en valor la celebración de la ciudad, como así también el trabajo de emprendedores, pymes, artesanos y artistas. Desde el Gobierno de la provincia acompañamos esta iniciativa, como hacemos con cada fiesta popular en fechas tan significativas».

Por su parte, el intendente Medina destacó que ésta es la 28ª edición de la Expo, «un evento que forma parte de nuestra identidad y de la historia de Rosario del Tala, que este 7 de noviembre celebra 226 años. Agradecemos la posibilidad de presentar esta fiesta en la capital provincial y el acompañamiento de la Secretaría de Cultura y del gobernador Rogelio Frigerio».

La exposición contará con más de 150 stands de pequeñas y medianas empresas, artesanos y microemprendedores del centro de la provincia, además de jornadas de capacitaciones y espectáculos de primer nivel.

Programa y entradas

Viernes 7 de noviembre: Se llevará a cabo el Acto Aniversario y la Noche de Artistas Locales, con entrada voluntaria.

Sábado 8 y Domingo 9: Las entradas podrán adquirirse en puerta a un valor de 10.000 pesos, o de manera anticipada a través de centralticket.net.

Artistas destacados

Sábado 8: Subirá al escenario Lucas Sugo, una de las voces más convocantes de Argentina y Uruguay. También actuarán Sofi Drei, Peña Renacer Santa Bárbara, Julio López, Exequiel Enrique, Pablo Santana, Pitu San Román y Capelina.

Domingo 9: Será el turno de Magui Olave, La Banda de Lechuga, El Cuarto Soda (tributo a Soda Stereo), Juan Manuel Bilat, La Musikera, La Sin Bemol, Ritmo Inmigrante, Pitu San Román y el Taller Municipal de Tango y Folklore Costeros del Gualeguay.

Con propuestas culturales, recreativas y gastronómicas pensadas para toda la familia, la Expo Pymes Tala se consolida como una de las celebraciones más esperadas del calendario entrerriano.