Empleado municipal fue separado tras ser denunciado por abusar de una menor

El trabajador se desempeña en el área de Cultura de Nogoyá y fue denunciado por la madre de una menor de 15 años. La Municipalidad ya dispuso que sea separado de su puesto.
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Nogoyá, Eduardo Quinodoz, confirmó este miércoles que hay una denuncia presentada por la mamá de una estudiante, de 15 años, contra un empleado del área de Cultura por abuso sexual.
La denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal de Villaguay, ya que el hecho habría ocurrido en esa ciudad el pasado fin de semana, en ocasión de celebrarse la Fiesta Provincial del Estudiante, a la que concurrió la adolescente de Nogoyá.
Este trabajador denunciado, se desempeñaba como chofer en la Coordinación de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Nogoyá, que encabeza Karina Clementin.
“Hay una denuncia realizada contra un empleado del Municipio de parte de la madre de una persona”, admitió Quinodoz en declaraciones al periodista Maximiliano Medrano, de FM Libertad de Nogoyá.
El funcionario aseguró que en la Municipalidad de Nogoyá no han sido oficialmente notificados por la Justicia, pero aclaró que “sí sabemos que hay una denuncia presentada y el Municipio tomó todas las medidas que consideró correctas tomar, más allá de no haber recibido ningún oficio de la Justicia”.
En este sentido, el empleado fue “preventivamente removido” y se le iniciará un sumario administrativo.
“Es una situación delicada, pero no corresponde dar mayores detalles”, afirmó
La causa quedó a cargo de la fiscal María Catalina Mir, de la Unidad Fiscal de Villaguay. (Entre Ríos Ahora)