Concepción del Uruguay: Video muestra cómo fue el impresionante choque fatal entre un auto y un camión

Elonce confirmó que Iván Juárez, de 28 años, falleció en el Hospital Urquiza luego de protagonizar un violento choque frontal con un camión en uno de los accesos a Concepción del Uruguay. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.
Durante la madrugada de este miércoles se confirmó el fallecimiento de Iván Juárez, un joven de 28 años oriundo de Concepción del Uruguay, quien se encontraba internado en grave estado tras el violento choque que protagonizó la tarde del martes con un camión Mercedes Benz.
El trágico accidente ocurrió cerca de las 18:10 en la intersección de calle Artusi y 36 del Oeste Norte, una de las vías de ingreso más transitadas de la ciudad.
El vehículo que conducía Juárez, un Volkswagen Gol Power gris, impactó de frente con el camión de la empresa Tim-Car que circulaba en sentido contrario. La violencia del choque fue tal que el automóvil quedó completamente destruido y desplazado varios metros sobre la calzada.
El impacto fue captado por cámaras
Según pudo saber Elonce, el accidente quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad que muestran cómo el Gol circulaba en dirección Este-Oeste cuando, por motivos que aún son materia de investigación, invadió el carril contrario y colisionó de frente contra el camión.
“El joven salía de Concepción y, por causas que se tratan de establecer, chocó con el camión”, informó a Elonce el subjefe de la Departamental Uruguay, comisario Jorge Leiva. “El VW Gol invadió el carril del camión y el conductor del auto se llevó la peor parte”, añadió el funcionario policial.
Leiva también precisó que el tramo donde ocurrió el siniestro no presenta irregularidades ni baches, y que “no se encontraron factores externos que hayan influido en el hecho. Es una zona donde no suelen registrarse accidentes”, subrayó.
Asistencia médica y conmoción local
Tras el fuerte impacto, personal médico y equipos de rescate acudieron al lugar y trasladaron de urgencia al conductor del Gol al Hospital Justo José de Urquiza. El joven ingresó con politraumatismos severos y permaneció en terapia intensiva durante varias horas, pero lamentablemente falleció durante la madrugada debido a la gravedad de las lesiones.
El conductor del camión, un hombre de 41 años, sufrió heridas leves y fue atendido en el lugar. En tanto, el tránsito en la zona permaneció interrumpido por varias horas mientras trabajaban efectivos policiales, peritos de Criminalística y personal de Bomberos Voluntarios.
El fatal episodio causó profundo dolor en la comunidad uruguayense, donde familiares y allegados de Juárez expresaron su pesar en redes sociales y reclamaron extremar la precaución en las rutas y accesos a la ciudad. (Elonce)