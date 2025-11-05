Prisión perpetua para el joven acusado de matar a una mujer e incendiar la vivienda 

Tras ser declarado culpable por un jurado popular, Pedro Medina fue condenado a prisión perpetua por un homicidio criminis causa en la ciudad de Concordia.
El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Germán Dri, impuso la prisión perpetua para Pedro David Medina, quien el 23 de octubre pasado fue declarado culpable por un jurado popular, que reunido en esa ciudad lo consideró autor penalmente responsable de los delitos de “Homicidio criminis causa” y “Robo por escalamiento”.
El magistrado hizo lugar al pedido de condena efectuado por la fiscal Julia Rivoira y que acompañó el abogado querellante, Carlos Conti. En tanto, la defensa del imputado, a cargo del letrado Carlos Medina, había solicitado una pena de 25 años de prisión.
Los planteos fueron formulados el 28 de octubre pasado, durante la audiencia de cesura realizada en el Salón de Audiencias Nº 4 de los Tribunales de Concordia.
Medina seguirá detenido en la Unidad Penal Nº 1, de Paraná.
El hecho
Pedro David Medina fue hallado culpable de asesinar a Norma Alegre y de intentar borrar evidencias mediante un incendio. El crimen, ocurrió en la mañana del 7 de mayo de 2024 y conmocionó a la comunidad del barrio Nebel debido a su brutalidad y la trágica forma en que se desarrollaron los hechos.
El asesinato de Alegre, de 65 años, ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana en la esquina de Misiones y Liniers.
Según la investigación, Pedro Medina, luego de escalar un obstáculo físico para ingresar a la vivienda de la víctima, la atacó con al menos ocho puñaladas. Tras cometer el homicidio, Medina prendió fuego la casa con la intención de borrar cualquier evidencia del crimen.
Sin embargo, su intento de encubrirse resultó en un hecho aún más trágico: dentro de la casa se encontraba el padre de la víctima, un hombre de 97 años, quien sufrió graves heridas debido al fuego y la inhalación de humo. El hombre mayor logró sobrevivir al ataque. (Elonce)