Federales uruguayenses expulsaron a ciudadano uruguayo supeditado en causa de contrabando

Policía Federal expulsó a un ciudadano Uruguayo del País.

Según pudo saber Génesis24, fue por orden del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay. El sospechoso habría estado involucrado en delitos de contrabando.

En el día de ayer efectivos de la Policía Federal Argentina, con asiento en Concepción del Uruguay, procedieron a expulsar del territorio nacional a un hombre de nacionalidad Uruguaya que se encontraba detenido en la Unidad Penal Nº 9, de Gualeguaychú.

La medida se hizo efectiva en horas de la tarde, donde los efectivos lo trasladaron y procedieron a entregarlos a las autoridades migratorias del país vecino.

La medida fue ordenada por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay y la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. Josefina MINATTA donde dispusieron se lo expulse a través del puente internacional José Gervasio Artigas (Colón – Paysandú).

