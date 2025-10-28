Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DEL 2025
Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.
Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.
El mismo se realizará de forma presencial, el día Miércoles 29 de Octubre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.
Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.
Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.
En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.
DIRECTOR 3a CATEGORIA.
Director/a, Escuela N°28 “Pte Hipolito Yrigoyen”, 3a Categoria, ARU, Colonia Elía. En reemplazo de PEDROZA Lidia. Licencia Artículo 12 A. Hasta el 25/11/2025. Turno Mañana, de 7 a 12hs.
MAESTRO DE CICLO
Maestro de Ciclo, Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”, 1° Categoria, Zona Favorable. En reemplazo de MUÑOZ, Femina. Licencia Articulo 12 A, hasta el 05/11/2025. 2° grado, turno mañana, de 7hs a 12:05hs.
Maestro de Ciclo, Escuela Normal Superior «Mariano Moreno», 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de MANGNI Jorgelina, Licencia 12º A, hasta el 21/11/25. 3º Grado, Turno mañana, en el horario de 7hs a 12.05hs
Maestro de Ciclo. Escuela N° 9 «Matias Zapiola». Favorable. 2da Categoria. Basavilbaso. En reemplazo de BECKER, Cristina. Licencia Articulo 12 A. Hasta el 21/11/25. 1er grado. Turno Mañana. De 7 a 12 hs. 2° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°31 “Martin Fierro”. 4ta categoría. En reemplazo de CAMPI, Graciela. Licencia Articulo 12 A hasta 18/11/25. 4to Grado, 5to Grado. Turno Mañana. 3°LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°36 “Esteban Echeverria”. 1a Categoria. En reemplazo de LIND, Silvina Marina. Licencia Articulo 16 U. Hasta el 22/11/25. 1° Grado, Turno Tarde de 12:30 a 17:30 hs. 1° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°36 “Esteban Echeverria”. 1a Categoria. En reemplazo de REIMONDI, Nancy. Licencia Articulo 16 U. Hasta el 22/11/25. 1° Grado, Turno Tarde de 12:30 a 17:30 hs. 1° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°86 “Corrientes”. 3ra Categoría. En reemplazo de CÓRDOBA, Yesica Ayelen. Licencia Articulo 12 A, hasta 16/11/25. 3° Grado, Turno Mañana, de 7:00 a 12:10hs. 2°LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°92 “Tucumán”. 1°Categoría. Urbana. En reemplazo de ROA, Agustina. Licencia Articulo 12 A, hasta el 2/11/25. 2° Grado Turno Tarde de 13.10 a 18:10hs. 1°LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°117 “20 de Junio”. 2da categoría. En reemplazo de LEZCANO SUAREZ Jesús. Licencia 12 B hasta el 12/11/2025. 5to grado, Turno Mañana, de 7 a 12 hs. 3° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N° 119 “Juana Azurduy”. 3ra categoría, Urbana. En reemplazo de GERLING Silvina. Licencia Articulo 14, hasta 8/11/2025. 4to grado. Turno mañana, de 7:15 a 12:15 hrs. 5°LLAMADO
MAESTRO/A DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA JC
Maestro/a de Educación Agropecuaria JC Escuela N° 87 “San Luis”. Favorable. 3° Categoría. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia. Licencia Articulo 12 C hasta el 11/11/25, de 11:25 a 15:30hs. 6° LLAMADO
MAESTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL JARDIN DE INFANTES
Maestro de Música de Nivel Inicial. Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”. En reemplazo de VICO Karen. Licencia Articulo 12B, hasta el 09/11/2025. Turno Mañana (9 a 11 horas). Salas de 3, 4 y 5 años. 5° LLAMADO
MAESTRO DE EDUCACIÓN ARTISTICA
Maestro de Artes Visuales. Escuela N°83 “Mesopotamia Argentina”, en reemplazo de IMPINI Vivíana. licencia articulo12 B hasta el 21/11/25 Lunes de 13:15 a 17:15; Jueves de 14:05 a 17:15. Comparte con Escuela N2: Miércoles de 13 a 17; Jueves de 13 a 13:40 y Viernes de 13 a 17.
MODALIDAD ESPECIAL
Maestro de Orientación Vocacional y Ocupacional, Escuela Educación Integral N°10 “Ovidio Decroly”: Basavilbaso. Zona Favorable. En reemplazo de FORNASARI, Pamela. Licencia Artículo 12ª, Grupo OVO, Turno Tarde. 1° LLAMADO.
Técnico Auxiliar Fonoaudiólogo. Escuela Educación Integral N°18 “Juan Alberto Marco”. Zona Favorable. En reemplazo FERRARI Gisela. Licencia Articulo 12 A. Hasta 03/11/2025. Turno Rotativo. 2° LLAMADO
Técnico Auxiliar Trabajador Social Escuela Educación Integral N° 18 Juan A. Marcó. Zona Favorable. En reemplazo BURGOS Julián. Licencia Artículo 14, hasta el 02/11/25. Turno rotativo. 7° LLAMADO