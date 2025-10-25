Violencia: atacó a su padrastro con una botella y terminó detenido

El hecho ocurrió anoche en una vivienda de calle Los Tilos y Gobernador Crespo, de Paraná. Durante una fuerte discusión, un joven lesionó con una botella a su padrastro, quien había intervenido en defensa de su pareja, madre del agresor.
Una violenta pelea familiar terminó con un detenido en la noche del viernes en la capital entrerriana. Según se informó a Elonce, el incidente ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de calles Los Tilos y Gobernador Crespo, cuando personal de la Comisaría Tercera fue comisionado por un llamado que alertaba sobre una discusión entre dos hombres.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron que uno de los involucrados presentaba lesiones en los brazos, producto de haber sido atacado con una botella de vidrio.
Fuentes policiales precisaron que el conflicto se originó en el contexto de una disputa familiar: la víctima habría salido en defensa de su pareja, madre del agresor, cuando el joven comenzó a agredirla verbalmente. En ese momento, el atacante tomó una botella y la utilizó para golpear a su padrastro.
Tras tomar conocimiento de lo sucedido, el personal policial comunicó el hecho al fiscal de turno, quien dispuso la detención inmediata del agresor. El joven fue trasladado a la Alcaldía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia por los delitos de lesiones y amenazas. Elonce