Ante la presencia de lluvias en la provincia, Salud recuerda las medidas de prevención del dengue

Desde la Dirección General de Epidemiología se recordó que este mosquito se reproduce en agua estancada, incluso en pequeños recipientes como tapitas, macetas, baldes o piletas. Por ello, sobre todo ante las últimas precipitaciones registradas en todo el territorio provincial, es primordial revisar patios, jardines, terrazas y techos, eliminando cualquier elemento que pueda acumular agua.

Es fundamental el compromiso individual para sostener estas medidas, ya que el dengue no se transmite de persona a persona sino únicamente a través de la picadura del mosquito infectado. Hay que tener en cuenta que los criaderos más frecuentes de esta especie incluyen objetos que acumulan agua, desde latas y botellas hasta bebederos de animales y llantas en desuso.

Asimismo, se reitera que las recomendaciones de prevención incluyen el uso de repelentes al aire libre, mosquiteros en ventanas y puertas, y ropa protectora durante las horas de mayor actividad del mosquito, entre media mañana y el anochecer. También se aconseja limpiar canaletas, rejillas y cortar el pasto para reducir posibles criaderos.

Por su parte, ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular o articular, erupciones en la piel, náuseas o vómitos, se exhorta a acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Un diagnóstico temprano y un seguimiento adecuado son esenciales para prevenir complicaciones.