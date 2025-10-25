Villa Elisa: Fuerte temporal provocó daños en edificio de Bomberos Voluntarios

Durante la madrugada del sábado, un violento temporal con intensas ráfagas de viento afectó la ciudad de Villa Elisa. La Academia Provincial de Capacitación de la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios resultó con importantes daños estructurales, según confirmó el sereno del lugar.
Un intenso temporal azotó durante la madrugada del sábado la localidad de Villa Elisa, en el departamento Colón. Uno de los puntos más afectados fue la sede de la Academia Provincial de Capacitación de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, ubicada sobre boulevard Schroeder, donde las fuertes ráfagas provocaron la caída parcial de una pared y el desprendimiento del techo.
Darío Petit, sereno del lugar, relató que “llovió bastante durante toda la noche, pero fue más que nada el viento, tipo cuatro de la mañana y se desarmó parte de la lateral de la sede”. Según explicó, el fenómeno fue repentino y de gran intensidad, aunque por fortuna no hubo personas heridas.
Estructuras afectadas por el viento
El temporal provocó daños estructurales visibles en uno de los laterales del edificio, donde se encuentran los dormitorios destinados a los bomberos que participan en las jornadas de capacitación. “El techo se movió un poco, pero por suerte no se voló. Pasó fuerte, muy fuerte”, agregó Petit al describir la magnitud del viento.
El sereno destacó que el fenómeno fue particularmente intenso en la zona cercana al cementerio, hacia las afueras de Villa Elisa. “Por ese sector sopló muy fuerte. Al principio parecía que no había sido grave, pero cuando pasó y vimos bien, se notaba el daño”, señaló.
Reparaciones y prevención ante nuevas lluvias
Durante la mañana, el personal de Bomberos comenzó las tareas para levantar la estructura afectada y evitar filtraciones en caso de nuevas precipitaciones.
Petit subrayó la importancia de realizar los arreglos cuanto antes, dado que la planta alta cuenta con camas y dormitorios para los participantes de las capacitaciones que se realizan los fines de semana. “La mayoría se quedan a dormir ahí, porque cuando hay capacitaciones largas se quedan todo el fin de semana», explicó. (Elonce)