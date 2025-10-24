Tiempo en Entre Ríos: rige un alerta naranja por tormentas para toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia que las tormentas persistirán en la provincia durante este sábado. En esa línea, rige un alerta naranja para toda la provincia de Entre Ríos.

Por otra parte, se espera una mejora de las condiciones del tiempo a partir de este sábado por la tarde. La nubosidad irá disminuyendo gradualmente, con ayuda del viento sur. Para el domingo ya no hay anuncios de precipitaciones.

Así estará el clima este sábado

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que las máximas sean de 23 grados y la mínima sea de 17 grados. Se pronostican tormentas durante la madrugada y la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 17 grados y máxima de 23 grados. En estas ciudades también se anuncian tormentas fuertes durante las primeras horas del día y chaparrones por la tarde.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, se aguarda por un sábado con tormentas fuertes por la madrugada y cielo mayormente nublado por la tarde. Las temperaturas mínimas serán de 16 grados y una máxima de 21 grados.

Ahora