Insólito: un gato dejó sin luz a toda una ciudad entrerriana

La ciudad de Chajarí -departamento Federación- se vio sorprendida en las últimas horas por un sorpresivo apagón, que dejó sin luz prácticamente a toda la ciudad.

Consecuencia de lo sucedido, la cooperativa que administra el suministro en la localidad se puso manos a la obra para poder corroborar la falla que ocasionó el drástico corte de energía.

Con el correr de las horas, y tras un exhaustivo chequeo por parte de los operarios de la empresa eléctrica, es que finalmente dieron con el responsable: un gato. De acuerdo a lo informado, el animal tocó un transformador, lo que resultó en una falla que tuvo como resultado el corte del servicio.

Los empleados de la cooperativa lograron restablecer la luz en ciudad tras arreglar el desperfecto ocasionado por el gato, en un curioso hecho que mantuvo en vilo a toda la población. Ahora