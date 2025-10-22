Femicidio en Mansilla: quedó firme la prisión preventiva de «Pino» Brondino

La Justicia confirmó la prisión preventiva de Gustavo “Pino” Brondino, principal sospechoso del femicidio en Mansilla. Cumplirá 90 días detenido en la Jefatura de Tala. Su defensa desistió de apelar y niega su implicación en el crimen de Daiana Mendieta.
La causa por el femicidio en Mansilla dio un nuevo paso judicial luego de que quedara firme la prisión preventiva de Gustavo Brondino, alias “Pino”, un hombre de 55 años que permanece detenido en la Jefatura de Policía de Rosario del Tala. La medida, dictada por la jueza de Garantías Silvina Cabrera y confirmada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, se extenderá por 90 días.
El defensor de Brondino, Claudio Manfroni, había apelado la resolución inicial, pero el vocal del Tribunal, Rubén Chaia, rechazó el recurso. Con el vencimiento del plazo para acudir a la Cámara de Casación Penal de Concordia este lunes 20, y al no haberse presentado nuevos planteos, la decisión judicial quedó firme.
Aunque Brondino no está formalmente imputado por el femicidio, todas las pruebas reunidas en la investigación apuntan hacia él como el principal sospechoso del crimen de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años hallada sin vida en un pozo de agua.
La desaparición y hallazgo de Daiana Mendieta
Daiana Mendieta había desaparecido el viernes 3 de octubre de su casa en Gobernador Mansilla. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado el martes 7, en el fondo de un aljibe de una vivienda abandonada ubicada a unos seis kilómetros del casco urbano. La joven presentaba un disparo en la cabeza, según confirmaron los primeros informes forenses.
La noticia conmovió a toda la comunidad de Mansilla y al departamento Tala. Vecinos y familiares realizaron marchas en reclamo de justicia y acompañaron el procedimiento judicial que derivó en la detención de Brondino.
Por el momento, la causa en trámite contra él se caratula como “resistencia a la autoridad y amenazas”, delitos que surgieron tras un violento episodio cuando un grupo de policías allanó su vivienda. En esa oportunidad, Brondino habría apuntado con un arma a los agentes e intentado dispararse.
La defensa niega vínculo con el femicidio
En declaraciones a Entre Ríos Ahora, el abogado Claudio Manfroni negó categóricamente que su defendido esté vinculado al femicidio en Mansilla. “Asisto a ‘Pino’ Brondino en una causa por resistencia a la autoridad y amenazas contra un funcionario policial ocurrido el 5 de octubre en su domicilio, por el que está detenido y con prisión preventiva. No tiene ninguna otra causa en trámite ni se lo está persiguiendo por otro hecho”, afirmó el letrado.
Manfroni también expresó su desacuerdo con la exposición mediática del caso: “Llevo 50 años de profesión y siempre he tenido el criterio de que cuando uno habla por la prensa es porque trata de convencer a la opinión pública. Pero los juicios se dirimen en el ámbito de la Justicia. Si en algún momento tengo que convencer de la inocencia de mi cliente es a quienes juzgan, no a la opinión pública, que no tiene ningún derecho a juzgar”, concluyó.
