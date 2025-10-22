Una joven entrerriana denunció que un hombre intentó subirla a un vehículo

Una joven de 25 años denunció que un hombre, que circulaba en una camioneta Fiat Qubo, intentó subirla cuando caminaba por calle Bevilaqua, de la capital entrerriana.
Una joven de 25 años denunció ante la Policía que un hombre intentó subirla a una camioneta Fiat Qubo mientras caminaba por calle Bevilaqua, entre Balcar y Avenida de las Américas, en la ciudad de Paraná. La situación de acoso, terminó con una denuncia en sede de la comisaría.
El hecho ocurrió alrededor de las 13:50 de este lunes, cuando el conductor del vehículo habría tocado bocina en reiteradas oportunidades e intentó entablar conversación.
La joven relató que el hombre, descripto como de tez blanca, entre 30 y 35 años, cabello castaño y corto, le decía: “¿Para dónde vas?, te llevo, ¿querés que te alcance?”.
Sospechan de un mismo individuo
En su declaración, la denunciante mencionó que otras amigas habrían pasado por situaciones similares, y que el individuo señalado sería un hombre domiciliado en inmediaciones de Avenida Ramírez y Noacco.
De acuerdo a los testimonios recogidos, otras mujeres también denunciaron episodios parecidos en las zonas de calles Larralde, Susini y Avenida Ramírez, lo que genera preocupación en los vecinos del sector.
Policiales y Judiciales