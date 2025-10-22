Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un miércoles muy nublado pero caluroso

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un miércoles meyormente gris en la provincia pero sin probabilidades de lluvias. Las temperaturas serán similares a las de este martes con máximas que rondarán los 30 grados.

Se aguarda un cambio de tiempo el viernes 24 de octubre, con probabilidad de que irrumpa un nuevo frente de lluvias y tormentas aisladas.

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 17 grados y la máxima de 31 grados. En la pacital provincial y alrededores se anuncia una jornada mayormente nublada.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 17 grados y máxima de 30 grados. En estas ciudades se espera una mañana muy nublada con cielo algo nublada por la tarde.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un miércoles mayormente nublado. Las temperaturas srán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 17 grados y una máxima de 28 grados.