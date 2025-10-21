Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un martes caluroso y pronto podrían llegar las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un ascenso de las temperaturas para este martes en la región, con máximas que llegarían a los 31 grados y mínimas en torno a los 16 grados.

La jornada se presentará ventosa durante la madrugada, con cielo algo nublado por la mañana y sin probabilidades de lluvias.

Sin embargo, a partir del miércoles por la noche el tiempo empezaría a desmejorar, dando paso a una serie de jornadas con posibles tormentas aisladas y lluvias.

La probabilidades de mal tiempo se darían, de manera intermitente, hasta el sábado, con posibles tormentas y chaparrones. Durante esos días se mantendrían las temperaturas altas, con máximas de entre 28 y 30 grados.