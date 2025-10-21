Gualeguaychú: Detuvieron en pleno centro a acusado de abuso sexual ultrajante

Fue detenido este mediodía, a pocas cuadras de la Costanera. Tenía un pedido de captura vigente.

En horas del mediodía de este lunes, aproximadamente a las 12:30, personal del Comando Radioeléctrico, procedió a la aprehensión de un hombre de 47 años en inmediaciones de Luis N. Palma al 190.

El procedimiento se llevó a cabo tras constatar que el individuo registraba un pedido de detención vigente en una causa por el delito de “Abuso Sexual Gravemente Ultrajante Agravado”, según lo dispuesto por el Recurso de Casación correspondiente.

El detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental para su correcta identificación y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial competente. R2820