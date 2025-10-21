Fue al garaje a darle marcha a su auto y se le terminó prendiendo fuego

Todo ocurrió durante la noche de este lunes, en la ciudad de Concordia. Bomberos debieron acudir al lugar del siniestro.
Fuentes policiales confirmaron que el hecho tuvo lugar minutos antes de las 20:30 horas de este lunes, en una vivienda ubicada en calles Gerardo Yoya y Rocamora.
Incendio
Hasta allí, debió concurrir personal de Comisaría Tercera, comisionados por el Comando Radioeléctrico, por un posible incendio de un automóvil estacionado en un garaje.
En efecto, al arribar al lugar, los uniformados pudieron constatar que las llamas habían tomado a un automóvil, marca Fiat, modelo Siena, modelo 97; que estaba estacionado por calle Rocamora.
Rápidamente se dio intervención a Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores, quienes sofocaron el incendio. Milagrosamente no se constataron personas lesionadas.
A su vez, el propietario del vehículo – un hombre de 38 años – informó que su automóvil hacía días que estaba parado, sin utilizarlo y cuando procedió a darle marcha, se prendió fuego, deduciendo que posiblemente haya sido una falla eléctrica.
Por último, se detalló que el personal de Bomberos Zapadores procederá a realizar el peritaje correspondiente, a fin de saber las causales exactas que originaron el foco ígneo.
El incendio «fue generalizado en la parte del motor» del Siena, reportó el oficial Gómez, de Bomberos Voluntarios. Subrayando que «el propietario no lo está usando pero cada tanto lo ponía en marcha». DRU