Frigerio: «Vamos a insistir con el pedido de relocalización de la planta de hidrógeno verde frente a Colón»

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió nuevamente al proyecto de instalación de una planta de hidrógeno verde o combustible sintético que Uruguay pretende emplazar frente a la costa de Colón. Se trata del megaproyecto de HIF Global en Paysandú. En una entrevista con LT 26 de esa ciudad, el mandatario confirmó que el tema sigue generando preocupación y anunció que viajará a Montevideo junto al canciller argentino después de las elecciones para insistir en la relocalización del emprendimiento.

“El presidente (Yamandú Orsi) me garantizó que iban a modificar la ubicación de la planta. Finalmente la modificaron, pero no solucionaron nada de los temores fundados que tienen los vecinos de Colón. Así que rápidamente hablé con Cancillería para que organizáramos otro viaje a Montevideo. Calculo que después de las elecciones estaríamos viajando con el canciller para allá y vamos a seguir insistiendo con la relocalización. No puede ser que ese sea el único lugar donde puedan instalar la planta justo enfrente de nuestra playa. Vamos a dar esa pelea hasta las últimas consecuencias”, expresó Frigerio.

El gobernador remarcó que el anuncio inicial de Uruguay, sobre el eventual cambio de ubicación, había generado expectativas entre los colonenses, pero el problema de fondo persistió tras una entrevista del presidente uruguayo donde evitó hablar de una relocalización. “La verdad que me sorprendió. Creo que hay un problema de asesoramiento, de comunicación y espero que podamos viajar con Cancillería , ya que las relaciones internacionales se manejan a través de Nación”, explicó.

Frigerio confirmó que cuenta con el respaldo de los organismos nacionales competentes y de las autoridades locales: “Tengo el apoyo de Cancillería para esto, el apoyo de la CARU. Lo he hablado ya con el intendente. También le pedí al intendente (José Luis) Walser que me acompañe, así que vamos a ir todos para allá y vamos a dejar bien claras nuestras preocupaciones y nuestras exigencias, que pasan precisamente porque la contaminación visual no nos afecte en el turismo”.

De este modo, el mandatario provincial ratificó que la postura de Entre Ríos será firme ante el proyecto uruguayo.