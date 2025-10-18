San Justo: Charla – Taller sobre cuidado e higiene del cuerpo

Estudiantes de la Licenciatura de Enfermería, de la UNER, visitaron el CDI «Mundo de Colores» y realizaron una actividad con las familias y niños sobre higiene y cuidados del cuerpo. Mediante actividades recreativas y educativas, juegos, demostraciones y actividades prácticas, los niños aprendieron cómo incorporar estos cuidados en su rutina diaria.
Lavado de manos: la mejor forma de prevenir enfermedades.
Cepillado de dientes: hábitos saludables para una sonrisa fuerte y sana.
Higiene del cuerpo: la importancia de mantenernos limpios y sentirnos bien.
