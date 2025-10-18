Reconocimiento a las madres trabajadoras del Municipio de Pronunciamiento

En la mañana de este viernes, en la Plaza San Martín, el intendente Ricardo Sandoval compartió un cálido encuentro con todas las madres trabajadoras que forman parte del municipio de Pronunciamiento, a quienes hizo llegar un saludo especial y un presente en reconocimiento a su compromiso diario.

Durante el encuentro, el intendente destacó el valor y la dedicación de cada una de ellas, que desde sus diferentes áreas de trabajo contribuyen al crecimiento y bienestar de todo el pueblo.

Desde el Municipio hacemos extensivo este saludo a todas las madres de Pronunciamiento, agradeciendo su esfuerzo, amor y ejemplo constante.

¡Feliz Día de la Madre! Que disfruten de un gran domingo en familia.

