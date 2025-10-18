Concepción del Uruguay: Continúa internado joven que sufrió graves lesiones tras atropellar y matar a un peatón

Como se informara oportunamente, el pasado fin de semana una moto a alta velocidad atropelló y dio muerte a Rogelio Miguel Castro de 74 años, quien fue embestido cuando cruzaba por la senda peatonal en bulevar Yrigoyen y Reibel.

Según trascendió, a una semana del trágico e inexplicable suceso, el conductor de la moto seguía internado con gravísimas lesiones en rostro y cráneo.

El siniestro vial se registró el viernes 10 alrededor de las 19:30, cuando Castro caminaba y fue embestido por una moto Motomel S2 de 150cc, conducida por un joven de 24 años, que lo arrastró, muriendo el peatón cuando era trasladado al hospital Urquiza.

Tras lo sucedido, el joven motociclista, también fue hospitalizado, ya que (pese a tener casco) sufrió un fuerte impacto que le causó fractura de maxilar y parte frontal del rostro y cabeza, lo que demandó intervenciones quirúrgicas.

Por esta razón es que la Fiscalía a cargo de la doctora Albertina Chichi, no pudo tomar declaración al conductor de la moto, de quien se aguarda la recuperación y así indagar e imputar del homicidio culposo. (03442)

Comparte esto: Twitter

Facebook

