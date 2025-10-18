Tiempo: ¿Cómo estará el clima este domingo para los festejos del Día de la Madre?

Este domingo se celebra el Día de la Madre y, ante esta primavera que se ha presentado con algunas inestabilidades, te contamos cómo estará el clima este domingo.
El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que tendremos un domingo con muy buen clima en la provincia.
No hay anuncio de lluvias y se espera un día con sol y algunas nubes en el cielo. En cuanto a las temperaturas, se prevé que sean similares a las de este sábado.
Así estará el clima este domingo
En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 14 grados de mínima y 25 grados de máxima. El cielo estará despejado con algunas nubes por la tarde.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se pronostican 12 grados de mínima y 24 grados de máxima. Allí se espera un cielo parcialmente nublado.
En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 9 grados de mínima y 24 grados de máxima. En el sur de la provincia se espera un domingo parcialmente nublado. Ahora