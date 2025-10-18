Tiempo: ¿Cómo estará el clima este domingo para los festejos del Día de la Madre?

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que tendremos un domingo con muy buen clima en la provincia.

No hay anuncio de lluvias y se espera un día con sol y algunas nubes en el cielo. En cuanto a las temperaturas, se prevé que sean similares a las de este sábado.

Así estará el clima este domingo

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 14 grados de mínima y 25 grados de máxima. El cielo estará despejado con algunas nubes por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se pronostican 12 grados de mínima y 24 grados de máxima. Allí se espera un cielo parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 9 grados de mínima y 24 grados de máxima. En el sur de la provincia se espera un domingo parcialmente nublado. Ahora