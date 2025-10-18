Concepción del Uruguay: Detenido tras resistirse a cumplir un orden judicial de exclusión de hogar

Según pudo saber Génesis24, un hombre de 34 años fue aprehendido este mediodía por los delitos de resistencia a la autoridad y amenazas en flagrancia, luego de negarse a acatar una orden judicial de exclusión de su hogar.

El incidente ocurrió cuando personal de la Comisaría Primera, junto con la Oficial de Justicia, se hicieron presentes en el domicilio de calle 10 de Diciembre para dar cumplimiento al Oficio del Juzgado de Familia N° 1, que ordenaba la exclusión del hogar y la restricción de acercamiento del ciudadano.

Al ser notificado de la medida, el hombre manifestó su negativa a retirarse, alegando que la propiedad era suya y profirió graves amenazas

En el momento en que se le informó que sería aprehendido por los nuevos delitos de resistencia a la autoridad y amenazas, el individuo reaccionó violentamente.

Se comunicó la situación a la Fiscal Auxiliar, quien inmediatamente ordenó la aprehensión del masculino por los delitos mencionados. Además, dispuso que se labre un acta de procedimiento que constate los daños ocasionados, y se dé intervención a la División Criminalística.

