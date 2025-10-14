Pronunciamiento: Las chicas del Taller Municipal de Danzas actuaron en Villa Elisa y San Justo

Fin de semana de intensa actividad para Pasión & Arte, el grupo del Taller Municipal de Danzas (españolas y árabes) de Pronunciamiento.

Bajo la dirección de la profesora Ivi Henchoz, las chicas se presentaron el sábado en el Polideportivo de Villa Elisa, donde compartieron escenario con otros grupos de danzas de la región en el festival organizado por el Instituto Fusión Ballet.

El domingo, en tanto, participaron de la 2.ª Expo Feria Rural de San Justo, realizada en la Escuela Nina N.º 11 “18 de Octubre”. En una jornada colmada de artistas populares, el grupo desplegó toda su energía y talento sobre el escenario.

Nuevas experiencias para las chicas, que el próximo sábado serán anfitrionas de la 10.ª edición del Encuentro de Danzas de Pronunciamiento.

Comparte esto: Twitter

Facebook

