Torneo de Tejo con gran convocatoria en Pronunciamiento

Con una destacada participación de jugadores de la región, este domingo se realizó una nueva edición del Torneo de Tejo de Pronunciamiento, con las modalidades trío a la bolsa y dúo libre. La competencia tuvo lugar en la cancha de tejo “María C. Prediger”, ubicada en el predio de la U.

Los Tejeros de la U, grupo del Taller Municipal de Adultos Mayores coordinado por Mariela Clapier, cumplieron un excelente papel como anfitriones y disfrutaron de una jornada llena de competencia, charlas y buena energía.

El certamen comenzó a las 9 con las inscripciones y el armado del fixture, que generó grandes cruces durante toda la jornada. Además, con la presencia del intendente Ricardo Sandoval, se entregaron las nuevas camisetas del equipo local.

Agradecemos a todos los participantes por su entusiasmo y felicitamos a nuestros representantes por seguir promoviendo esta práctica que cada año convoca a más aficionados.

Compartimos los primeros puestos:

EN TRIO

1º Roberto Bonin – Nicolás González – Graciela Alonso

2º José Luna – Soledad Bonin – Gustavo Cogo

3º Viviana Gerard – Hector Notari – Doris Gandolfi

4º Mario Troncoso – Elias Clapier- Beatriz Troncoso

EN DÚO

1º Toty Mazarello – Rubén Masramón 2º Eduardo García – Beto Reberdito 3º Darío Lucero – Luciano Lucero 4º Emilce Ferreyra – Roque Benítez

